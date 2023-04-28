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Сегодня, 21:10

Российские борцы впервые после отстранения могут принять участие на международном турнире в сентябре

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские спортсмены впервые после отстранения могут принять участие на крупном международном турнире — чемпионате мира, сообщает Sport24.

Первенство пройдет с 16 по 24 сентября в столице Сербии Белграде. По данным источника, россияне могут принять участие под нейтральным флагом, к их приезду уже готовятся организаторы.

4 апреля UWW допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. Также организация предложила Международному олимпийскому комитету (МОК) смягчить критерии, позволяющие россиянам и белорусам участвовать в международных турнирах.

В UWW отметили, что в основном это будет связано с пунктом о работе с военными организациями в России по контракту. Спортсмены юношеских сборных не будут проверяться по этому критерию.

Источник: Sport24
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