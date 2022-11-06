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Сегодня, 06:37

Бивол: «Не хочу быть просто папой, которого дети видели только по телевизору»

Бивол рассказал, чем займется после победы над Рамиресом
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал, чем займется после победы над Хильберто Рамиресом.

«Времяпрепровождение с семьей. Я семью не видел с июля месяца. Я очень много потратил времени на подготовку, и в принципе не зря, но мне нужно стараться наверстывать упущенное, потому что дети растут. Не хочу быть просто папой, которого они видели только по телевизору и по телефону. Максимально буду проводить время с семьей», — сказал Бивол корреспонденту «СЭ».

В поединке с Зурдо Рамиресом судьи единогласно отдали победу россиянину — 118:110, 117:111, 117:111. Теперь на счету 31-летнего Бивола 21 победа. У 31-летнего Рамиреса — 44 победы (30 нокаутом) и одно поражение.

Бокс
Дмитрий Бивол
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