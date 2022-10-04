Т упала, К пропала, Щ осталась в «Хрустале». Эпоха ТЩК де-факто закончилась

О чем говорят последние события вокруг фигуристки Александры Трусовой?

Уход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, который подтвердили в федерации, подводит черту под эпохой в нашем фигурном катании. Это не просто очередная смена тренера от выдающейся фигуристки, которая ввела моду на четверные. С большой долей вероятности трансфер Трусовой ставит точку в истории нового поколения «девочек Тутберидзе» — оставляя впереди неизвестность. И теперь неизвестных в уравнении о будущем «Хрустального» гораздо больше, чем после «приостановок» карьеры от Загитовой и Медведевой.

Конец ТЩК?

Трех российских фигуристок особенно достали за последние годы одним вопросом — об аббревиатуре ТЩК. Это Трусова, Щербакова и Косторная. Все они говорили, что сокращение фамилий до одной буквы их бесит. Но в быстром информационном потоке такие сокращения были очень удобны, и их все равно использовали. Так вот, вспоминая детскую считалочку — теперь Т упала, К пропала, Щ осталась в «Хрустале» (но в неопределенном статусе). Успокою фанатов Трусовой и Косторной — глаголы используются фигурально.

Что любопытно — все три уходили хоть и по-разному, но по схожим причинам. Знаменитый тренер Этери Тутберидзе не изменила себе и продолжила брать от своих подопечных максимум. Это дало результат — второй подряд дубль на Олимпиаде в личных соревнованиях (хотя ожидался хет-трик), всеобщая любовь, доминирование и далее по списку. Во время Олимпиады, правда, добавился фактор Валиевой, но оставим его сейчас за скобками.

Как говорил автор саги о Джеймсе Бонде Ян Флеминг, «один раз — случайность, два раза — совпадение, три — закономерность». У Тутберидзе до Пекина сначала быстро ушла Юлия Липницкая, через четыре года — Евгения Медведева, а Алина Загитова продержалась еще один, хоть и невероятный по драматизму и достижениям, сезон. Второй с 2020 года уход Трусовой превращает совпадение в закономерность. Речь о завершении или приостановке карьеры в возрасте до 20 лет.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Продолжит ли кто-нибудь карьеру?

Только ленивый не сказал, что трансфер Трусовой к Соколовской — шаг к медленному завершению карьеры или, по крайней мере, снижению ее интенсивности. У Светланы Владимировны богатый опыт работы с травмированными фигуристами. Мне рассказывали, что и Марк Кондратюк был на грани завершения карьеры из-за проблем с коленями, но Соколовская в нужный момент снизила нагрузки, отпустила вожжи — и вот результат всего через пару лет. Очень вероятно, что здоровье стало первопричиной решения серебряной призерки Олимпиады сменить обстановку. Саша как максималист наверняка хотела бы продолжить — но в нынешних условиях не очень понятно, ради чего. Даже если до Олимпиады россияне доберутся, у нас, возможно, будет только одна квота.

Злые, да и добрые языки утверждают, что и Щербакова не горит желанием продолжать карьеру. Ибо зачем? В данном случае переход к агенту Медведевой Левану Матуа тоже говорит о многом. Евгения вместе с Матуа умудряется держаться в центре общественного внимания даже спустя три года после заключительного выступления в спорте — ходит на футбол, снимается для глянца, комментирует, была олимпийским послом сборной России. Предполагаю, что нечто подобное хотели бы для своей дочери Щербаковы (и сама Анна). Есть безбрежный китайский рынок, есть многочисленные таланты самой Ани. И это мы не говорим о здоровье — олимпийской чемпионке недавно сделали операцию.

Остается Косторная — которая тренируется у Елены Буяновой. Вернее, не тренируется, а тоже лечится. Учитывая острый язык Алены, ее карьера как автора колонок и видеоэксперта даже более перспективна. Если чемпионка Европы читает эти слова, то, думаю, согласится. Идти на очередной олимпийский цикл — благое дело, когда этот цикл существует. Сейчас его де-факто нет. И причиной ухода от Тутберидзе опять же стало непонимание между ученицей и тренерским штабом, который не отступил и посчитал травму руки недостаточной причиной для снятия с чемпионата России.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Что с будущим?

А если копнуть еще глубже, то похожий процесс происходит и со следующим трио — ВУХ (Валиева, Усачева, Хромых). Камила с февраля в непростой ситуации, хотя здесь лучше основываться на официальной информации. Усачева заявлена на этапы «Гран-при России», есть видео с ее тренировок на льду, но есть и сомнения, сможет ли Дарья кататься в полную силу после тяжелой травмы, полученной перед «Гран-при Японии» прошлого года. И уж тем более — сможет ли она кататься на таком уровне, чтобы конкурировать за медали топ-соревнований. Усачева и до этого большую часть баллов отыгрывала за счет высоких компонентов, но сейчас и этого без тройного акселя не хватит.

Остается Хромых — но первым номером среди юниорок Тутберидзе она была году этак в 2019-м, на уровне КМС, когда выигрывала финал Кубка России. Таким образом, сейчас единоличным лидером группы является Акатьева, а кто за ней — пока непонятно. Есть многообещающая Петросян, есть Двоеглазова и Садкова, не исключено, что сильные девушки появятся в «Хрустальном» после переходов из других школ. В конце концов, уходят не только от Тутберидзе. Но произошедшее — еще один повод поговорить не только о результатах, но и о спортивном долголетии, ведь в большинстве видов спорта 20 лет — это даже не взрослый уровень.