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Лига чемпионов

Сегодня, 01:00

Хет-трик Жоау Мариу не помог «Бенфике» победить «Интер» в Лиге чемпионов

Алина Савинова
Игроки «Бенфики» и «Интера».
Фото Reuters
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«Бенфика» дома сыграла вничью с «Интером» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:3.

Хет-триком за хозяев отметился экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу. 30-летний португалец забил на 5-й, 13-й и 34-й минутах. У итальянской команды во втором тайме отличились Марко Арнаутович, Давид Фраттези и Алексис Санчес, реализовавший пенальти на 72-й минуте.

За шесть минут до конца основного времени защитник португальской команды Антониу Силва был удален с поля за грубую игру.

«Интер» досрочно вышел в плей-офф еще в 4-м туре. После этой игры у клуба из Милана 11 очков и второе место в группе D. «Бенфика» с 1 очком занимает последнюю позицию в турнирной таблице.

Лига чемпионов. Группа D
29 нояб, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
3:3
Интер

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2023-2024/groups/
Футбол
ФК Бенфика
ФК Интер (Интернационале)
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