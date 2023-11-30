Маццарри: «Наполи» играл хорошо, пока счет не стал 3:2»

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри прокомментировал поражение от «Реала» (2:4) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Прямо перед третьим пропущенным голом мы создавали моменты, чтобы самим забить третий. Мы осознавали, насколько мадридцы хороши в контратаках, и должны были быть более бдительными, когда отыгрались. Мы действительно играли хорошо, пока счет не стал 3:2. Есть великолепный подбор игроков, и мы можем играть очень успешно. Нам не хотелось рисковать Осимхеном и выпускать его более чем на тайм», — цитирует пресс-служба УЕФА Маццарри.

«Реал» с 15 очками продолжает лидировать в группе С, гарантировав уже ранее себе выход в плей-офф. «Наполи» идет на второй строчке с 7 очками, опережая «Брагу» на 3 очка.