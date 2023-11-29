«ПСЖ» вырвал ничью у «Ньюкасла» благодаря голу Мбаппе с пенальти в концовке

«ПСЖ» дома сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:1.

Счет на 24-й минуте открыл Александр Исак. Ничью для хозяев спас гол Килиана Мбаппе. 24-летний француз реализовал пенальти на 90+8-й минуте.

«ПСЖ» (7 очков) остался на втором месте в группе F. «Ньюкасл» (5) идет третьим в квартете.

В решающем туре парижане на выезде сыграют с «Боруссией», которая уже гарантировала себе выход в плей-офф, а «сороки» на своем поле примут «Милан». Обе игры пройдут 13 декабря.