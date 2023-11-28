Бесплатная трансляция игры ЛЧ «Реал» — «Наполи» на «Матч ТВ» начнется в 22.45 29 ноября

29 ноября в Мадриде (Испания) «Реал» дома сыграет против «Наполи» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» на своем сайте matchtv.ru и на ТВ покажет бесплатную видеотрансляцию игры «Реала» и «Наполи». Прямой эфир стартует в 22.45 мск. Увидеть самые интересные события противостояния также можно будет в онлайн-перекличке ЛЧ на канале «Матч Премьер».

Следите за ключевыми событиями игры «Реал» — «Наполи» с помощью матч-центра «СЭ».

Мадридская команда тренера Карло Анчелотти с 12 баллами лидирует в турнирной таблице группы C. «Наполи», за который выступает вингер Хвича Кварацхелия, занимает вторую строчку с 7 очками.

В первой игре 3 октября 2023 года «Наполи» проиграл «Реалу» со счетом 2:3 в Неаполе (Италия).

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