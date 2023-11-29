ПСВ в большинстве обыграл «Севилью», уступая 0:2 по ходу встречи

«Севилья» дома проиграла ПСВ в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:3.

Испанский клуб вел в счете после голов Серхио Рамоса (24-я минута) и Юссефа Эн-Несири (47-я), но на 66-й минуте остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Лукас Окампос.

После этого ПСВ сначала сумел отыграть один мяч — на 68-й минуте забил Исмаэль Сайбари, а на 81-й минуте полузащитник хозяев Неманья Гудель отправил мяч в свои ворота. На 90+2-й минуте победу гостям принес гол Рикардо Пепи.

«Севилья» (2 очка) лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. За тур до конца испанская команда занимает последнее место в группе B. ПСВ (8) занимает второе место в квартете.