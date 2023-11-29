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Лига чемпионов

Сегодня, 22:43

Зиеш стал третьим игроком в истории, забившим два гола со штрафных в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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Полузащитник «Галатасарая» Хаким Зиеш отметился дублем в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (3:3).

Оба гола в этой встрече 30-летний игрок забил со штрафных. Он стал третьим футболистом в истории турнира, которому удалось это сделать. Рекордсменами по количеству голов со штрафных в Лиге чемпионов также являются Криштиану Роналду (матч против «Цюриха» в 2009 году) и Неймар (игра с «Црвеной Звездой» в 2018-м).

Зиеш выступает за «Галатасарай» с августа 2023 года на правах аренды из «Челси».

Футбол
ФК Галатасарай
Хаким Зиеш
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