Зиеш стал третьим игроком в истории, забившим два гола со штрафных в Лиге чемпионов

Полузащитник «Галатасарая» Хаким Зиеш отметился дублем в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (3:3).

Оба гола в этой встрече 30-летний игрок забил со штрафных. Он стал третьим футболистом в истории турнира, которому удалось это сделать. Рекордсменами по количеству голов со штрафных в Лиге чемпионов также являются Криштиану Роналду (матч против «Цюриха» в 2009 году) и Неймар (игра с «Црвеной Звездой» в 2018-м).

Зиеш выступает за «Галатасарай» с августа 2023 года на правах аренды из «Челси».