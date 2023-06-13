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Сегодня, 08:51

Президент «ПСЖ» может уволить Кампоса после решения Мбаппе не продлевать контракт

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи может уволить спортивного директора клуба Луиса Кампоса после решения нападающего Килиана Мбаппе не продлевать контрактное соглашение, сообщает Get French Football News.

По данным источника, руководство разгневано ситуацией вокруг 24-летнего игрока. Аль-Хелаифи находится в ярости и в ближайшее время может убрать Кампоса с занимаемой должности.

12 июня появилась информация, что футболист отправил официальное письмо в клуб о том, что он ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию продления контракта до 2025 года.

В завершившемся сезоне 24-летний Мбаппе провел 43 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 10 результативными передачами.

Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2024 года и имеет опцию продления еще на один сезон.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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