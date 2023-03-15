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Сегодня, 08:00

Агент Бальде призвал не верить новостям об отсутствии нападающего в составе из-за воспитательных мер Абаскаля

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Кейта Бальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент форварда «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль не ставит нападающего в состав из-за воспитательных мер.

«Это фейки. Не верьте этим новостям. Есть ли конкретная причина, почему Бальде не выходит в матчах? Это не то, о чем можно говорить с прессой. Никаких проблем нет. Бальде найдет свое место в составе!» — сказал Пасторелло «СЭ».

Бальде выходил на замену в составе «Спартака» в двух кубковых матчах против «Локомотива», а в играх против «Урала» и «Факела» остался на скамейке запасных.

Кейта Бальде
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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