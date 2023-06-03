Зайнутдинов: «Хочется полные трибуны, еврокубки, но некуда деваться. Это наша реальность»

Сегодня, 20:42
Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов заявил, что его главаная мотивация в том, чтобы поиграть в Европе.
— О будущем, в том числе и Италии.
— Посмотрим, не хочу загадывать. У меня два года контракта с ЦСКА. Я люблю ЦСКА. Ближайшая цель — это матч на следующей неделе.
Хочется полные трибуны, еврокубки, но некуда деваться. Такая ситуация. Это наша реальность. Конечно, грустно. Моя мотивация в том, чтобы поиграть в Европе. Будем работать. Дальше будет видно. Это идет с детства.
— Насколько футболисты ощущают меньшее количество болельщиков?
— Все ощущают. Это другой антураж. Смотрим обзоры перед матчами, прошлых лет, ЦСКА — «Спартак», Кубки всякие.
«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).