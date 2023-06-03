Литвинов об упущенном серебре «Спартака»: «Так заканчивать сезон непозволительно»

Сегодня, 20:43
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о поражении от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 30-го тура РПЛ.
— Упустили возможность занять второе место и возможность биться за чемпионство. Сами виноваты. Мы потеряли много очков.
— В перерыве знали, какой счет в параллельных матчах?
— Да, видел, что 4:0 выигрывал ЦСКА. Но, честно, без разницы, надо было выигрывать и порадовать болельщиков, но не получилось, это наша вина. Считаю, что так заканчивать сезон непозволительно.
По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял третье место с 54 очками.