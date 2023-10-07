«Балтика» сыграет с «Оренбургом» в матче 11-го тура чемпионата России в субботу, 7 октября. Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события «Балтика» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало — в 13.55 мск. Также игры РПЛ сезона-2023/24 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 10 туров «Балтика» с семью очками занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» располагается на 11 строчке, в их активе — 11 баллов.

В прошлом туре чемпионата России «Балтика» проиграла ЦСКА (0:1). «Оренбург» же в матче 10-го тура обыграл «Зенит» (3:1).

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