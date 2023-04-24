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Сегодня, 16:33

Белоус уверен, что отставка гендиректора «Крыльев Советов» не повлияет на судейство в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус отреагировал на решение гендиректора «Крыльев Советов» Вадима Андреева подать в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.

«Если бы ушел глава РФС, тогда я бы сказал, что, может быть, это повлияет. А так смешно об этом слушать. Руководитель клуба подал в отставку. Дальше что? Поставят другого вместо него. Во-первых, это не такая влиятельная фигура в нашем футболе. Во-вторых, не так решаются эти вопросы. В-третьих, это системная проблема. Она существует не только в нашей стране, но и во всем мире. Посмотрел бы Андреев, как судят вторую лигу. Или как судят в Азии. Я не так давно был в Ташкенте и смотрел, как судьи принимают решения на матчах U-20. Вот это катастрофа!» — приводит «РБ Спорт» слова Белоуса.

24 апреля Андреев сообщил, что решил покинуть клуб из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-gendirektor-kry-l-ev-sovetov-ne-takaya-vliyatel-naya-figura-ego-otstavka-ne-povliyaet-na-sudejstvo/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Юрий Белоус
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