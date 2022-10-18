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Сегодня, 16:09

Павлюченко о словах Федотова: «В эту грязь не хочется лезть»

Павлюченко прокомментировал конфликт Федотова и Абаскаля
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в комментарии «СЭ» высказался о словах главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника красно-белых Гильермо Абаскаля во время матча (2:2) 13-го тура РПЛ.

«Я не видел и не слышал об этом ничего. Честно, мне это вся история вообще не интересна. Кому надо, тот все посмотрит и оштрафует. В эту грязь даже не хочется лезть», — сказал Павлюченко «СЭ».

После первого тайма между Федотовым и Абаскалем возник конфликт, в результате которого главный тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань. Федотов заявил: «Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Роман Павлюченко
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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