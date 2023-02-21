0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:09

Бывший тренер сборной Бразилии оценил шансы Малкома и Клаудиньо попасть в национальную команду

Мария Куцубеева
Корреспондент
Клаудиньо и Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Бывший тренер вратарей сборной Бразилии Клаудио Таффарел в комментарии для «СЭ» оценил шансы нападающего «Зенита» Малкома и хавбека Клаудиньо попасть в национальную сборную.

«Сейчас в сборной Бразилии все изменилось — ушел Тите и тренерский штаб с ним. Я помню, что Клаудиньо и Малком в свое время были вызваны в сборную, но их не отпустили из «Зенита». Может быть, они потеряли место в отборе, но, как я уже сказал, сейчас все изменилось. Это два хороших игрока. Не могу сказать, как будет», — сказал Таффарел.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года, за это время провел 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 27 голевых передач.

Трансфер Клаудиньо из «Брагантино» произошел в августе 2021-го, на его счету 13 голов и 16 результативных пасов в 50 встречах в составе питерцев.

Малком и&nbsp;Клаудиньо. Малком и Клаудиньо получат российские паспорта. В РФС допускают, что они сыграют за сборную России

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Трамп заявил о звонке президентам России и Украины после избрания главой Белого дома
В Польше заявили о крахе рынка яблок из-за запрета на экспорт в Россию
Китай призвал прекратить сравнение ситуации на Украине с Тайванем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бикфалви: «Клубы из Европы предлагали приостановить контракт с «Уралом». Я не мог так поступить»

Бикфалви: «Бан России меня не удивил — Западная Европа каждый день давила на ФИФА»