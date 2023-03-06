Чепчугов: «Сафонова на сегодняшний день можно назвать наследником Акинфеева»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказался об уровне игры вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Матвею всего 24 года! Он вырастает в голкипера, на котором будет основываться фундамент в построении тактических схем и тренерских идей! Определено ему нужно поработать над мышлением игры и игрой ногами, но Сафонов вырастает в голкипера с большой буквы! Матвея на сегодняшний день можно назвать наследником Акинфеева, Сафонов проделывает фундаментальную работу!» — приводит «РБ Спорт» слова Чепчугова.

Ранее стало известно о том, что 24-летний вратарь вошел в расширенный состав сборной России на мартовский сбор. В текущем сезоне Сафонов провел 5 сухих матчей в чемпионате страны.