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ЦСКА — «Локомотив»: Изидор сравнял счет через 10 минут после первого выхода на поле с ноября

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сравнял счет в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА — 1:1.

На 87-й минуте француз забил после розыгрыша углового.

Изидор вышел на поле на 77-й минуте, заменив Артема Дзюбу. 22-летний форвард сыграл в официальном матче впервые с 27 ноября 2022 года — тогда он принял участие в игре FONBET Кубка России против «Нижнего Новгорода» (3:1).

В январе 2023 года Изидор получил травму колена на сборах «Локомотива», из-за этого он пропустил восемь матчей подряд.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. ЦСКА — «Локомотив» — 1:1. Изидор сравнял счет. Онлайн-трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Локомотив
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Вильсон Изидор
0
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