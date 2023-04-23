ЦСКА — «Локомотив»: Изидор сравнял счет через 10 минут после первого выхода на поле с ноября

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сравнял счет в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА — 1:1.

На 87-й минуте француз забил после розыгрыша углового.

Изидор вышел на поле на 77-й минуте, заменив Артема Дзюбу. 22-летний форвард сыграл в официальном матче впервые с 27 ноября 2022 года — тогда он принял участие в игре FONBET Кубка России против «Нижнего Новгорода» (3:1).

В январе 2023 года Изидор получил травму колена на сборах «Локомотива», из-за этого он пропустил восемь матчей подряд.