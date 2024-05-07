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Сегодня, 14:10

ЦСКА планирует, что Роша примет участие в матче РПЛ с «Зенитом»

Микеле Антонов
Корреспондент
Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, сообщили «СЭ», что бразилец получил небольшое повреждение по итогам матча 27-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2).

Футболист попросил замену на 72-й минуте встречи.

«Виллиан немного подвернул голеностоп, но он думает, что повреждение несерьезное», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал «СЭ», что врачи армейского клуба работают с Виллианом и футболист должен будет поехать вместе с командой на матч 28-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Все должно быть хорошо, и планируется, что Роша отправится в Санкт-Петербург с командой», — сказал Брейдо «СЭ».

В сезоне-2023/24 Роша забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 11 мая в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 (мск).

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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