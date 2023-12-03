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Сегодня, 18:33

ЦСКА — «Ростов»: Мелехину грозит дисквалификация до 4 матчей. Сколько игр пропустит Карпин?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Ростовчанин Виктор Мелехин удален в матче 17-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2), как указано в протоколе, за «агрессивное поведение, удар соперника мячом во время остановки игры».

В соответствии со статьей 94 дисциплинарного регламента РФС, это наказывается дисквалификацией на срок до четырех матчей.

Послематчевые высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина могут быть расценены КДК как оскорбительные — в адрес судей, которые приняли решение проводить матч. Тогда он пойдет по той же статье, что и его коллега из «Локомотива» Михаил Галактионов, и тоже пропустит пару матчей.

Радость Виктора Мендеса и&nbsp;Федора Чалова, Валерий Карпин предъявляет претензии судье. ЦСКА в снежном футболе побил «Ростов». Карпину грозит дисквалификация за оскорбление?

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Виктор Мелехин
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