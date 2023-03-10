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Шамкин: «Семак не хотел, чтобы я уходил из «Зенита»

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Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин, выступающий на правах аренды за «КАМАЗ», рассказал, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак не хотел отпускать его из клуба.

«Понимал ли, что уйду в аренду? Честно говоря, нет. Сергей Богданович не хотел, чтобы я уходил. Приятно, что он на меня рассчитывал, но мне нужна была игровая практика», — приводит слова Шамкина «Спорт день За Днем».

В нынешнем сезоне 20-летний россиянин провел 20 матчей в первой лиге, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Срок его арендного соглашения завершится летом этого года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/semak-ne-khotel-otpuskat-shamkina-iz-zenita-v-arendu
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК КАМАЗ
Даниил Шамкин
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