Шамкин: «Семак не хотел, чтобы я уходил из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин, выступающий на правах аренды за «КАМАЗ», рассказал, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак не хотел отпускать его из клуба.

«Понимал ли, что уйду в аренду? Честно говоря, нет. Сергей Богданович не хотел, чтобы я уходил. Приятно, что он на меня рассчитывал, но мне нужна была игровая практика», — приводит слова Шамкина «Спорт день За Днем».

В нынешнем сезоне 20-летний россиянин провел 20 матчей в первой лиге, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Срок его арендного соглашения завершится летом этого года.