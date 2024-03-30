Дьяков — о перспективах «Краснодара» в РПЛ: «Будут третьими либо вообще выпадут из тройки»

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Краснодара» в 22-м туре РПЛ.

Игра состоится 31 марта на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19.30 по мск.

«Локомотив» после зимней паузы играет ни шатко, ни валко. Для «Краснодара» в ближайшем туре будет вовсе первый матч при новом тренере. Будет интересно посмотреть на обновленный «Краснодар» Мусаева. Матч между этими командами ожидается интересный. Черно-зеленые пока продолжают борьбу за чемпионство, хотя я в это уже совершенно не верю. Думаю, они будут третьими, либо вообще выпадут из тройки сильнейших», — цитирует Дьякова Legalbet.

На данный момент «Краснодар» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» идет на пятой позиции (32 очка).