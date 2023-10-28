Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:57

«Факел» дома в большинстве обыграл «Спартак» в матче РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Факел» обыграл «Спартак» — 2:0.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Факел» на домашнем поле победил «Спартак» в матче 13-го тура чемпионата России — 2:0.

Счет в игре на 71-й минуте открыл нападающий хозяев Евгений Марков, который реализовал пенальти. 11-метровый был назначен после того, как защитник красно-белых Срджан Бабич, пытаясь выбить мяч у Маркова, попал ему ногой по голове. Бабич за фол получил вторую желтую карточку и оставил «Спартак» в меньшинстве.

На 84-й минуте форвард «Факела» Максим Максимов удвоил перимущество команды.

«Факел» набрал 15 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» находится на четвертой строчке (20 очков).

В следующем туре воронежцы 4 ноября на выезде сыграют с «Ахматом», а красно-белые 5 ноября встретятся с «Локомотивом».

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
2:0
Спартак
Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
23
306
Читайте также
Анатомия легионеров РПЛ: кто страдает от лимита, как изменилось число иностранцев за 5 лет
Вице-президент РФС Соловьев: «Нет оснований не доверять Валерию Карпину»
Студентка в Иране умерла после возможного задержания в метро Тегерана
Младенца с множественными травмами нашли в квартире-свалке в Москве
Москва допустила причастность Запада к атаке Киева по Курской АЭС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Соболев заявил, что больше не общается с прессой
Хусаинов — об удалении Бабича: «Это опасная игра. Если был контакт, это нарушение»
Малышев — о критике Салиховой: «Нет смысла комментировать слова кого-то из болельщиков»
«Ростов» — «Локомотив»: Щетинин открыл счет на 3-й минуте
Спортивный директор «Факела»: «Поле одинаковое для обеих команд»
В «Спартаке» рассказали, когда Промес может вернуться на поле
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сенников поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Ростов»

«Факел» — «Спартак»: видео голов