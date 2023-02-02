0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:15

Орлов: «Дзюба считает, что его уровень позволяет ему без просмотра перейти в «Торпедо»? А какой у него уровень?»

Орлов считает, что Дзюбе нужно было согласиться на просмотр в «Торпедо»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов считает, что Артему Дзюбе нужно было согласиться пройти просмотр в «Торпедо».

1/4 финала Кубка Италии — смотрите в Оkko!

— Почему бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба по-прежнему без команды?

— Видимо, его агенты, представители как-то не так действуют. Не знаю... Я тоже думал, что он быстрее определится с клубом. На днях прочитал слова Леонида Слуцкого о том, что Дзюба не захотел приезжать в «Торпедо» на просмотр, — сказал Орлов в интервью «СЭ».

— Понимаете нападающего?

— Нет. Я понимаю тренера «Торпедо». Он хочет посмотреть на тренировках футболиста, который, по сути, последние полгода не играл. А Дзюба, видимо, обиделся — мол, это унижение. Хотел сразу попасть в состав. Это как-то не по-спортивному. Какая глупость... Конкурируй, доказывай! Или ты сразу себя ставишь выше тренера? Выполняй требования Талалаева. Какие проблемы?

— Дзюба считает, что его данные позволяют ему переходить в «Торпедо» без всякого просмотра.

— Какие данные? Они позволяли ему выступать на приличном уровне год или два назад. А кто знает, в какой он сейчас форме? Что он показал в Турции? Как у него с «физикой», с мотивацией? В спорте надо доказывать каждый божий день. Дзюбе предложили приехать на два-три дня, посмотреть на него и принять решение. А как иначе? А Артем ставит себя выше команды, в которую хочет перейти. Он же потом будет требовать — ставьте меня в старт... Дзюбе пора опуститься на землю и встать в общий ряд. А то он по-прежнему позиционирует себя вип-персоной. Так не бывает! Ну по какой причине он не заиграл в Турции?

Артем Дзюба. «Слуцкий говорит, что в «Торпедо» Дзюба забьет даже лежа... Месси тоже лежа забивает? Артему пора опуститься на землю!» Интервью Орлова

— Поехал не в ту команду. Монтелла в своей схеме не нуждался в таком нападающем.

— Постойте. Если ты готов и у тебя глаза горят, тренер найдет способ тебя эффективно использовать. Значит, Монтелла понял, что Дзюба не принесет команде пользу. Вот и все. Но меня еще и возмущают слова Слуцкого.

— Какие?

— О том, что, даже лежа в штрафной, Дзюба будет забивать за «Торпедо». Леонид Викторович, вы о чем? Вы хотите сказать, что Месси забивает, лежа в штрафной, не напрягается?! Вы посмотрите, сколько он бегает, какой объем работы проделывает! А Дзюба, по-вашему, может просто лечь и забить? Ну-ну... Что это за отношение к футболу, к «Торпедо»? Да и зачем надо расхолаживать самого Дзюбу такими заявлениями? Как тренер вы должны сказать Дзюбе: «Артем, тебе надо играть по общим правилам, встать в общую линейку!» Не знаю, почему Слуцкий такое говорит... При этом он сам почему-то сейчас без работы.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Геннадий Орлов
8
30
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ
Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Материалы сюжета: Артем Дзюба без клуба: куда пойдет экс-форвард «Зенита» после «Аданы»?
Губерниев заявил, что Талалаев разбирается в футболе лучше Слуцкого
Ловчев объяснил, почему Дзюба не может найти команду
Дзюбу предлагали «Мидтьюлланну», датчане отказались от форварда
Канчельскис высказался о будущем Дзюбы и сравнил его с Мбаппе и Месси
Первый тренер Дзюбы: «Приоритет Артема — ОАЭ и Турция»
Мостовой — о возможном переходе Дзюбы в «Витесс»: «Его куда только ни посылают. Какой смысл это сейчас обсуждать?»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Йоканович: «Лесовой на тренировке сломал мизинец на ноге. Врачи говорят о трех неделях»
«Динамо» обыграло болгарский клуб «Арда» в товарищеском матче
«Локомотив» в товарищеском матче проиграл чемпиону Малайзии
Орлов: «Может, УЕФА разрешит «Зениту» временно играть в азиатской ЛЧ?»
Орлов объяснил, почему «Зенит» покупает бразильцев, а не растит молодежь
«Спартак» объявил стартовый состав на матч Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кавазашвили назвал «Спартак» трамплинов в европейский футбол

«Локомотив» в товарищеском матче проиграл чемпиону Малайзии