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Сегодня, 20:05

Галактионов: «Гол «Ростова» внес какую-то сумятицу в головы футболистов «Локомотива»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Мы абсолютно недовольны тем, как начали — по структуре, по организации игры в обороне всей команды, начиная с группы футболистов атаки и средней линии. Такое впечатление, что гол внес какую-то сумятицу в головы наших футболистов. Мы многое проговаривали. Этими моментами мы категорически недовольны. Будем разбираться и исправлять», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 13 матчах. В следующем туре железнодорожники 5 ноября примут «Спартак».

Футболисты &laquo;Ростова&raquo; радуются победе над &laquo;Локомотивом&raquo;. «Ростов» разгоняется — у Карпина вторая сухая победа подряд! А что с атакой у «Локомотива»?

Источник: ФК Локомотив
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Михаил Галактионов
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