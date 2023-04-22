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Гуренко не считает, что ЦСКА будет сложнее в матче против «Локомотива» из-за календаря

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив».

«Я бы сейчас сказал, что ЦСКА, наоборот, в каком-то плане сейчас полегче будет. Команда в хорошем игровом тонусе. По мне, это идеальный график, когда ты играешь по две игры в неделю, уже и команда втянулась. На это не стоит обращаться внимание, всегда легче играть две игры в неделю, чем раз. У ЦСКА сейчас шлейф побед, поэтому, я не вижу больших проблем в плане усталости», — приводит слова Гуренко Vprognoze.ru.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 23 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10817015-gurenko-ne-schitaet-chto-cska-budet-slozhnee-v-matche-protiv-lokomotiva-iz-za-kalendarya.html
Сергей Гуренко
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ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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