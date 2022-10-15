«Химки» — «Факел»: судья правильно не удалил Божина, Гогниев зря спорил

На 60-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Химки» — «Факел» (0:0) арбитр Кирилл Левников принял верное решение, не показав красную карточку Сергею Божину и не удалив его с поля.

Игрок воронежцев действительно нарушил правила, но он сорвал атаку Александра Долгова, а не лишил его явной возможности забить гол. Потому что фол произошел в тот момент, когда мяч еще летел в направлении футболистов. Долгов бежал на передачу, он не владел мячом и не контролировал его.

Скриншот трансляции матча «Химки» — «Факел».

Скриншот трансляции матча «Химки» — «Факел».

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев зря возмущался — судья поступил правильно, ограничившись предупреждением.

Скриншот трансляции матча «Химки» — «Факел».

Отмечу, что желтая карточка стала для Божина четвертой в этом чемпионате. Он пропустит матч с «Ростовом».