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Судейство

Сегодня, 17:16

Хусаинов назвал причину ошибок Карасева в последних матчах

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший судья Сергей Хусаинов прокомментировал назначение Сергея Карасева главным арбитром матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».

«Есть судьи высшей лиги, а есть арбитры, которые судят высшую лигу. Так вот, Карасев — арбитр высшей лиги. Он наименее подвержен околофутбольным влияниям. Остальные просто судят высшую лигу.
Он стал допускать ошибки осенью? А это звезда, поймал звезду. Он же побывал на Евро! После этого «словил». А нужно в каждом матче доказывать, что все твои успехи, которые достигнуты в прошлом, неслучайны. Если судья принимает решения, противоречащие правилам игры, — это злоупотребление. Мы понимаем, что судьи правила знают. Но ошибки Карасева — проявления звездной болезни», — приводит «РБ Спорт» слова Хусаинова.

При этом Хусаинов отметил, что для клубов невозможно повлиять на работу Карасева.

«Если ты судишь прекрасно, будешь работать. Неважно, какая у тебя прописка. А будешь давать повод для сомнений, другого назначат. Посмотрят: так, что там у нас — дерби? Давайте Кукуяна назначим, к примеру. Ну, пошумят-пошумят. Но задание тот выполнит. А с Карасиком не договоришься. Он не пойдет на сделки даже за большие советские деньги, как говорили мои старшие товарищи. Какую бы игру ты ни судил, должны говорить: «Это Карасик судит! Кара-сик!» Никаких вопросов не должно быть. Тогда будет репутация», — добавил Хусаинов.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 16 октября и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-husainov-karasev-posle-evro-pojmal-zvezdu-zato-s-nim-ne-dogovorish-sya/
Футбол
Сергей Карасев (судья)
Сергей Хусаинов
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