Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев считает, что нападающий армейцев Федор Чалов проводит сильный сезон.

— Поговорим о номинальных нападающих. По Чалову у экспертов противоречивое мнение. С одной стороны, Федор уже забил семь голов в чемпионате (у того же Соболева — шесть). С другой — его нередко критикуют за отсутствие спортивной злости.

— Считаю, в этом сезоне Чалов выглядит весьма достойно. В его активе две результативные передачи, однако вспомните, сколько вообще ключевых пасов он отдал?

— Сколько?

— Минимум восемь! Просто партнеры не забивали из выгодных ситуаций, которые он им создавал. Важно, что Федор не выключается из игры. Может, что-то придумать и на 90-й минуте. В общем, Чалов играет сейчас действительно сильно, — сказал Корнеев «СЭ».

На счету Чалова 8 голов и 2 голевые передачи в 13 матчах сезона.