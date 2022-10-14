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Корнеев — о Чалове: «Он как минимум отдал восемь голевых передач. Просто партнеры не забили»

Корнеев считает, что Чалов проводит сильный сезон
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев считает, что нападающий армейцев Федор Чалов проводит сильный сезон.

— Поговорим о номинальных нападающих. По Чалову у экспертов противоречивое мнение. С одной стороны, Федор уже забил семь голов в чемпионате (у того же Соболева — шесть). С другой — его нередко критикуют за отсутствие спортивной злости.

— Считаю, в этом сезоне Чалов выглядит весьма достойно. В его активе две результативные передачи, однако вспомните, сколько вообще ключевых пасов он отдал?

— Сколько?

— Минимум восемь! Просто партнеры не забивали из выгодных ситуаций, которые он им создавал. Важно, что Федор не выключается из игры. Может, что-то придумать и на 90-й минуте. В общем, Чалов играет сейчас действительно сильно, — сказал Корнеев «СЭ».

На счету Чалова 8 голов и 2 голевые передачи в 13 матчах сезона.

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Игорь Корнеев
Федор Чалов
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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