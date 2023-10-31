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РПЛ

Сегодня, 14:47

Классен: «Беседы с психологом помогают переосмыслить отношение к происходящему, направить свои мысли на позитив»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Леон Классен рассказал, что на его прогресс повлияли занятия с психологом.

«Не знаю, как точно назвать такого специалиста по-русски. Наверное, можно сказать, что у меня появился психолог, мой ментальный наставник, мотиватор. Общаемся по видеосвязи. Допустим, я не попадаю в заявку на матч. Раньше мог злиться на всех вокруг, кроме себя. Кипятился, копил негативные эмоции. Беседы с таким специалистом помогают переосмыслить отношение к происходящему, направить свои мысли на позитив. Грубо говоря, теперь лучше получается программировать себя перед тренировками на то, чтобы в любом случае выкладываться по максимуму. Раньше с этим было сложнее. Потому что порой думал: зачем убиваться, если все равно не выйду в матче? Теперь такого нет», — приводит пресс-служба клуба слова футболиста.

Классен перешел в «Спартак» в декабре 2021 года, подписав контракт с московской командой до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне 23-летний футболист провел 2 матча в РПЛ, в которых отметился 1 результативной передачей, и 3 игры в FONBET Кубке России, где забил 2 гола.

Источник: https://spartak.com/media/news/116c37ef-140c-4a44-bc5a-f98cd8ca037a
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
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