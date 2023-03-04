Сегодня, 22:24
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко назвал причины поражения от «Локомотива» (1:3) в матче 18-го тура РПЛ и отметил игру форварда железнодорожников Артема Дзюбы, который сделал хет-трик.
— Нам много чего не хватило, — сказал Комличенко. — Не хватило сыграть на ноль.
— Был недонастрой?
— Нет. Невыполнение установки и индивидуальные ошибки, о которых говорили всю неделю.
— Сегодняшний результат закономерен?
— Даже на знаю, как сказать. «Локомотив» реализовал свои моменты, а мы свои сто процентные — нет. Забивай свои моменты в первой тайме, может быть, другая игра была бы. Но результат на табло. Ноль очков, три пропущенных при своих болельщиках. Даже не знаю, закономерно это или нет.
— Дзюба в порядке?
— Если три забил — значит в порядке. Что еще нужно?
— Газон стал лучше, чем в матче Кубка России?
— Чуть получше, чем в прошлый раз. Но во втором тайме ужас был опять.
— Карпин скоро объявит состав сборной. Как думаете, вы туда попадете?
— Не знаю. Мы об этом не говорим.
— Дзюба, думаете, попадет?
— Не знаю. Не интересно.
Голы в ворота «Ростова» стали для Дзюбы первыми в составе «Локомотива».
23 марта сборная России проведет товарищеский матч против Ирана, в ближайшие дни главный тренер национальной команды Валерий Карпин должен будет объявить состав на сбор.