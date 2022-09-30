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Сегодня, 09:35

Орлов — о шансах «Спартака» на золото в РПЛ: «Есть еще ЦСКА, «Ростов». Не спешите делать выводы»

Комментатор Орлов оценил шансы «Спартака» на золото в РПЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов после победы «Спартака» над «Зенитом» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России (3:0) оценил шансы красно-белых на золото в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Спартак» двигается поступательно. Видно, что Абаскаль обучаем. Он показал, что делает правильные выводы, проводит работу над ошибками. Красно-белые заслуживают, конечно, похвалы. Бросил ли «Спартак» сегодня «Зениту» перчатку, в том числе в гонке за чемпионство? Подождите, а почему только «Спартак»? Есть же еще ЦСКА, «Ростов». Не спешите делать глобальные выводы. Да, сегодня красно-белые сыграли качественно. Но это Кубок. А что будет в чемпионате? Не торопитесь. Но перспективы у подопечных Абаскаля видны. И все же не забывайте, что пока у «Зенита» отрыв от «Ростова» в РПЛ составляет четыре очка. Сейчас должны вернуться Ловрен, Барриос, Клаудиньо. Это же совсем другая команда. Я, кстати, никогда не говорил, что у «Зенита» два состава. Вы сегодня видели второй? С «Крыльями» тоже ничего не показали. Я даже не про поражения. Нет игры! Вот бразильцы, Барриос быстро работают с мячом, господствуют в центре. Это козырь «Зенита», — сказал Орлов «СЭ».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Гильермо Абаскаль. «Абаскаль показал, что он обучаем, сделал работу над ошибками». Орлов — о крупном поражении «Зенита» от «Спартака»

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ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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