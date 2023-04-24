Кордоба: «Со «Спартаком» всегда непросто, но мы настраиваемся на позитивные эмоции»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, на чем команда будет делать акцент в предстоящем матче 24-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Нам нужно думать о хорошем результате для нас, настраиваемся на позитивные эмоции. Мы будем делать акцент на то, что уже у нас получается. Но мы также будем развиваться и становиться еще лучше. «Спартак» — это «Спартак», с ним всегда непросто», — приводит «РБ Спорт» слова Кордобы.

Матч между командами пройдет 24 апреля в 19.00 по московскому времени. На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России (45 очков). «Краснодар» идет на 7-й позиции (38 очков).