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Сегодня, 13:42

Коваленко назвал причину перехода в «Зенит», а не в «Локомотив»

Руслан Минаев
Александр Коваленко.
Фото ФК «Зенит»
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Новичок «Зенита» Александр Коваленко прокомментировал свой выбор в пользу питерцев. Хавбек подтвердил, что обсуждал вариант с переходом в «Локомотив».

Хавбек отметил, что принял предложение «Зенита» из-за возросшего шанса на попадание в стартовый состав после ухода Далера Кузяева и потенциального ухода Вендела.

«Это одна из важных причин. Сомневался бы я больше, если бы они остались? Не знаю. Вообще я готов к конкуренции. В этих условиях прибавляешь», — цитирует игрока «Чемпионат».

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных назвал домыслами новости о срыве трансфера Коваленко из-за звонка «Зенита».

30 июня питерцы объявили о объявил о трансфере Коваленко из «Сочи». 19-летний футболист подписал с петербуржцами контракт до 2028 года. В сезоне-2022/23 Коваленко сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: Чемпионат
Далер Кузяев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Александр Коваленко
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