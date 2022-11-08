Личка ответил на вопрос, нужен ли «Оренбургу» Дзюба

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что нападающий Артем Дзюба вряд ли впишется в футбол его команды.

— Вопрос, который в ближайшее время, наверное, будут задавать всем тренерам команд РПЛ, за исключением наставников «Зенита» и «Спартака». Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом. Вы бы хотели его видеть в составе «Оренбурга»?

— Артем Дзюба — безусловно, большой игрок, он сделал многое для российского футбола. Но если вы ставите вопрос именно так, то я отвечу — нет.

— Почему?

— Я хочу, чтобы мои нападающие постоянно прессинговали. Забегали защитникам за спины, играли в интенсивный футбол. Артем все-таки форвард иного плана. Он здорово цепляется за мячи, помогает на стандартах, великолепен при игре спиной к воротам. Но мне было бы тяжело вписать его в систему игры «Оренбурга».

— То есть дело исключительно в игровой философии?

— Да. Именно в ней. Я ни в коем случае не хочу назвать Дзюбу слабым форвардом. Напротив, с уважением отношусь к его титулам и заслугам. Повторюсь, это значимая фигура для российского футбола. Как человека я его не знаю. Но это очень умный нападающий! Я не преувеличиваю. Думаю, он способен быть лидером в раздевалке. Если бы Дзюба стал дядькой для остальных игроков «Оренбурга», выходил бы на поле на замену, когда это требовалось по ситуации, то я бы, наверное, рассмотрел такую опцию. Но если говорить о роли основного нападающего нашей команды, то у меня есть другие варианты в атаке. Сычевой, Воробьев. Да и Мансилья может играть на острие. Просто сейчас он у меня действует на фланге.

7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.