Гаджиев: «Динамо» Махачкала было бы счастливо подписать Дзюбу»

Заслуженный тренер России, президент «Динамо» Махачкалы Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, возможен ли переход форварда Арема Дзюбы в дагестанский клуб.

«Это от него зависит. В принципе, по возможностям, уровню и квалификации он соответствует клубам РПЛ. Другое дело, захочет ли он идти в эти команды. «Динамо» Махачкала было бы счастливо подписать Дзюбу. Однако как мне об этом вести разговор, если это игрок более высокого класса, чем наша команда? Если Вы его пригласите к нам, мы его здесь очень хорошо примем», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

6 ноября стало известно, что Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор».

Напомним, что 34-летний форвард перешел в турецкий клуб в августе 2022 года, подписав контракт на один год с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне он провел 5 матчей за «Адану Демирспор» и отличился одним забитым голом.