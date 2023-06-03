Лучшие бомбардиры РПЛ-2022/23: Малком — первый, Промес — второй, Чалов — третий

3 июня завершился розыгрыш Российской премьер-лиги сезона-2022/23. Лучшим бомбардиром турнира стал форвард «Зенита» Малком.

Малком в завершившемся сезоне РПЛ забил 23 гола в 28 матчах. Вторым стал нападающий «Спартака» Квинси Промес (20 голов), третьим — форвард ЦСКА Федор Чалов (19).

Топ-5 лучших бомбардиров РПЛ сезона-2022/23:

1. Малком («Зенит») — 23 голов;

2. Квинси Промес («Спартак») — 20 голов;

3. Федор Чалов (ЦСКА) — 19 голов;

4. Джон Кордоба («Краснодар») — 14 голов;

5. Владимир Сычевой («Оренбург» / «Крылья Советов») — 14 голов.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).

В зоне вылета из РПЛ финишировали «Химки» и «Торпедо». В стыковых матчах примут участие «Пари НН» и «Факел».