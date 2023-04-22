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Сегодня, 22:00

Малком сравнил российских и бразильских болельщиков

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Нападающий «Зенита» Малком сравнил российских и бразильских болельщиков после победы над «Динамо» (3:1) в 24-м туре РПЛ.

— Для начала скажу, очень рад, что начинают транслировать чемпионат Бразилии. Это очень важно для меня и для всех бразильцев, которые здесь играют. Обязательно буду смотреть матчи, когда буду успевать. На мой взгляд, чемпионат Бразилии абсолютно топовый турнир. Весь мир его смотрит. Оттуда выходили, выходят, и будут выходить лучшие игроки мира. Это неудивительно. Люди там любят, обожают футбол. Россия и так хорошо знакома с жога бонитой, теперь будет знакома еще лучше.

— Пару слов об атмосфере на трибунах.

— Вообще сумасшедший дом в хорошем смысле слова. Я, например, играл за «Коринтианс». Наши болельщики не смолкали ни на секунду. Возможно, болельщики других команд, узнав, посмотрев чемпионат Бразилии, тоже поймут, как важно для команды, когда с первой до последней секунды все поют, поддерживают, кричат. Мне повезло, что я играю в «Зените». Наши болельщики самые лучшие. Они как раз очень близки к тому, как болеют в Бразилии по созданию шума для команды.

(Георгий Горностаев)

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
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