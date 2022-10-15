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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу команды над «Торпедо» (1:0) в 13-м туре РПЛ.
«Есть три очка — это свершившийся факт. Я неоднократно говорил, что по составу, бюджету и истории «Локомотив» заслуживает не то место, которое сейчас занимает. На все остальное будем смотреть по итогу сезона. Каждому на своем месте надо работать. Если до этого работало, то надо работать в два раза лучше. Эта игра была важна без сомнений. Уже все сказали, что нужно поменять. Прошли организационные изменения, будем ждать других», — сказал Мещеряков «СЭ».
«Локомотив» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» — 16-е с 6 баллами.
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