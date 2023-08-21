Михаил Кержаков: «Я слишком стар для продолжения карьеры в Саудовской Аравии»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос, готов ли он перейти в команду из Саудовской Аравии. Футболист отметил, что ему вряд ли сделают предложение из этой лиги.

«Я слишком стар для продолжения карьеры в Саудовской Аравии. Вряд ли на меня выйдут с предложением», — приводит «РБ Спорт» слова Кержакова.

Ранее бразильский нападающий Малком перешел из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

Кержаков подписал контракт с петербургской командой в 2015 году. Всего он провел 121 матч за «Зенит», пропустил 105 мячей и отстоял 47 игр «на ноль». В составе сине-бело-голубых 36-летний голкипер стал шестикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, а также шесть раз выигрывал Суперкубок страны.