Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

28 марта, 16:13

Александр Мостовой: «Промес подставил «Спартак» своими действиями»

Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о ситуации нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес подставил «Спартак» своими действиями. Но в команде столько игроков, которых покупали за большие деньги, они же не подмастерье Квинси — тоже должны что-то уметь. Поэтому даже без Промеса «Спартак» должен быть в топ-3 по итогам сезона», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В середине марта Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее футболиста обвинили в контрабанде крупной партии наркотиков и нападении на двоюродного брата с ножом. Суд приговорил 32-летнего игрока к 7,5 года лишения свободы.

После 20 туров чемпионата России «Спартак» идет шестым с 31 очком.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
4
Обсудить
Читайте также
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Материалы сюжета: Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
Почетный президент ОКР Жуков считает, что Промес не вернется в «Спартак»
Мележиков согласился, что игроки с непогашенной судимостью не должны играть в РПЛ
Малышев: «Придет момент, когда мы сможем подробнее рассказать о ситуации с Промесом»
Гладилин: «Нельзя сказать, что в «Спартаке» некому играть на позиции Промеса»
Игнатьев о Промесе: «Спартак» с ним и без него — две разные команды»
Умяров связал низкую результативность «Спартака» с отсутствием Промеса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Точилин: «Смолов себя еще проявит и принесет пользу «Динамо»

Президент «Урала»: «Ничья со «Спартаком» нас не устраивает. Мы будем биться»