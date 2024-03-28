Александр Мостовой: «Промес подставил «Спартак» своими действиями»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о ситуации нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес подставил «Спартак» своими действиями. Но в команде столько игроков, которых покупали за большие деньги, они же не подмастерье Квинси — тоже должны что-то уметь. Поэтому даже без Промеса «Спартак» должен быть в топ-3 по итогам сезона», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В середине марта Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее футболиста обвинили в контрабанде крупной партии наркотиков и нападении на двоюродного брата с ножом. Суд приговорил 32-летнего игрока к 7,5 года лишения свободы.

После 20 туров чемпионата России «Спартак» идет шестым с 31 очком.