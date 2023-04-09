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9 апреля, 23:26

Нагорных о судействе в матче «Локомотив» — «Зенит»: «Понравилось, что Кукуян давал бороться и играть»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал поражение железнодорожников от «Зенита» (1:2) в матче 22-го тура РПЛ.

— Сегодня прервалась серия у Галактионова. Вы ожидали, что это произойдет именно в матче с «Зенитом»?

— Команда настраивалась на то, чтобы бороться и побеждать.

— Эпизод в конце матча с Круговым. Была рука?

— Мне показалось, что мяч отскочил от газона и попал в грудь. Мне показалось, что судья принял правильное решение. Работа Кукуяна? У него была сложная задача, матч непростой. Не очень понимаю желтую карточку Ненахова, но не хочу оценивать это решение. Может, это было в виде воспитательной меры на будущее.

— «Локомотив» планирует провести встречу с судьями, как «Спартак»?

— Мы — не «Спартак». Либо практика должна быть в отношении всех клубов, либо нет. Сегодня мне понравилось, что Кукуян давал бороться, играть.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Павел Кукуян
Юрий Нагорных
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