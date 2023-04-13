Полузащитник «Химок» Гбане считает предстоящую игру с «Торпедо» матчем жизни

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане в комментарии для «СЭ» высказался об изменениях в команде после ухода тренера Спартака Гогниева и поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ против «Торпедо».

— Что скажете о хороводах и других техниках исполнения стандартов, которые были при Гогниеве?

— У любой команды есть некоторые техники исполнения стандартов.

— Насколько сильно в матче под руководством Билялетдинова чувствовался уход Гогниева?

— Игроки те же. Но самое главное — результат. Мы будем биться за него. Все зависит только от нас. Матч против «Торпедо» будет матчем жизни? Да. Но сначала нужно попробовать набрать очки с «Крыльями». Будем идти от игры к игре. Матч с «Торпедо» будет хорошим дерби.

— Как оцените новичков? Они усилили вас?

— Все они очень хороши. Проблема в том, что нет результата. Он скоро придет.

Спартак Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022 года, 3 апреля 2023 года он был отправлен в отставку. 9 апреля подмосковная команда провела матч 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3) под руководством Рината Билялетдинова. 11 апреля клуб объявил о назначении новым главным тренером химчан Андрея Талалаева, который до этого работал в «Торпедо».

После 22 туров сезона-2022/23 «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. «Торпедо» идет на последней, 16-й строчке, у автозаводцев тоже 13 очков, но они уступают химчанам по дополнительным показателям.

Матч 24-го тура РПЛ «Химки» — «Торпедо» состоится 22 апреля. В 23-м туре подмосковная команда сыграет с «Крыльями Советов», а автозаводцы встретятся со «Спартаком». Обе игры пройдут 15 апреля.