Карпукас рассказал о штрафе, который заплатил на зимних сборах «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» рассказал о штрафе, который заплатил во время зимних тренировочных сборов железнодорожников.

«Если не выполнишь требования по дисциплине, будет штраф. Сейчас идет особый контроль за весом. На сборах часто взвешивались, следили за жировой прослойкой. Там я штраф заплатил. Немного, но все равно неприятно. Не потому, что это денежное взыскание, а потому, что тренер знает, что у тебя лишний вес. Хочется исправиться», — сказал Карпукас «СЭ».

«Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 29 матчах.

Полное интервью Артема Карпукаса «СЭ» здесь