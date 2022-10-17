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Виноват ли Акинфеев в голе Зиньковского? Мнение Юрана

Юран высказался о голе Зиньковского в ворота ЦСКА
Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший нападающий «Спартака», известный тренер Сергей Юран высказался о голе полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в ворота ЦСКА в 13-м туре РПЛ (2:2).

— На второй тайм вышла только одна команда?

— В первом тайме ЦСКА имел преимущество, лучше двигался. У «Спартака» мало что получалось впереди — какой-то сумбур. А сразу после перерыва все резко поменялось. Надо отдать должное красно-белым, которые все перевернули и по делу забили два мяча. Возможно, сработали тактические ходы тренерского штаба, чуть поменяли схему. Ну и выход на поле Зиньковского себя, конечно, оправдал.

— Его гол — это прежде всего шикарное исполнение или недоработка Акинфеева?

— Антон все исполнил здорово. Но слишком много свободы ему дали игроки армейцев. Неужели они не знают, что у Зиньковского очень хорошая левая нога? В итоге он пробил — попал по уходящей траектории от вратаря.

— Так мог ли спасти ЦСКА Акинфеев?

— Очень сложный эпизод. Я бы не предъявлял претензии Игорю. Мяч по непростой траектории залетел впритирку со штангой. Как я уже заметил, недоработали защитники и опорники. С Зиньковским надо играть гораздо плотнее!

Гильермо Абаскаль. «Почему Абаскаль бросается на Федотова?! Он что-то выиграл?» Юран — о дерби ЦСКА — «Спартак»

Антон Зиньковский
Игорь Акинфеев
Сергей Юран
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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