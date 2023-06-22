Дюков: «2022 год можно занести в актив отечественного футбола»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал развитие российского футбола в 2022 году.

«2022 год был непростым для отечественного футбола. Было решение о приостановлении нашего участия. Российская экономика подвернулась беспрецедентному давлению, что затронуло в частности и футбол. РФС считает, что в целом 2022 год можно занести в актив отечественного футбола. Нам удалось значительно продвинуться в реализации программ и проектов. Мы сделали серьезный шаг в развитии массового, женского, детско-юношеского футбола. В 2022 году удалось обеспечить рост показателей многих показателей в стратегии до 2030 года», — сказал Дюков.

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.