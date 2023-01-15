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Сегодня, 17:00

Президент «Урала»: «А ждут ли Россию в Азии?»

Иванов порассуждал о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» порассуждал о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Нужны ли РПЛ какие-то организационные изменения (увеличивать или сокращать число команд, вводить плей-офф, возвращаться на систему весна-осень, переходить в азиатскую конфедерацию и т.д.)?

— Что касается азиатской конфедерации, то это вопрос РФС. Понятно, что надо играть на международном уровне. Но есть и другие нюансы. Причем очень много.

— Какие?

— А ждут ли нас там — в Азии? Решение же принимает ФИФА. Ну выйдем мы из УЕФА, а если нам не разрешат играть в Азии? Никто гарантий не дает. Придем мы в Азию, а нам скажут: «Ребят, а мы вам не допускаем...» Сложный момент. Сейчас создана рабочая группа. Понятно, что надо двигаться как-то, но... Рано или поздно все это закончится. Я все-таки склоняюсь к тому, что нам в Азию не надо. Мы ориентированы на Европу, там собраны все сильнейшие клубы.

Футболисты сборной России. «Придем мы в Азию, а нам вдруг скажут: «Ребят, а мы вас тут не ждем». Интервью президента «Урала»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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1.57
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Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
РФС
1
1
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