Президент «Урала»: «А ждут ли Россию в Азии?»

Сегодня, 17:00
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» порассуждал о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.
— Нужны ли РПЛ какие-то организационные изменения (увеличивать или сокращать число команд, вводить плей-офф, возвращаться на систему весна-осень, переходить в азиатскую конфедерацию и т.д.)?
— Что касается азиатской конфедерации, то это вопрос РФС. Понятно, что надо играть на международном уровне. Но есть и другие нюансы. Причем очень много.
— Какие?
— А ждут ли нас там — в Азии? Решение же принимает ФИФА. Ну выйдем мы из УЕФА, а если нам не разрешат играть в Азии? Никто гарантий не дает. Придем мы в Азию, а нам скажут: «Ребят, а мы вам не допускаем...» Сложный момент. Сейчас создана рабочая группа. Понятно, что надо двигаться как-то, но... Рано или поздно все это закончится. Я все-таки склоняюсь к тому, что нам в Азию не надо. Мы ориентированы на Европу, там собраны все сильнейшие клубы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования