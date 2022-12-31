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Сегодня, 14:40

Президент «Урала» назвал мудрым решение РФС о создании рабочей группы совместно с УЕФА

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» оценил решение РФС создать рабочую группу с УЕФА.

«Это очень мудрое решение. Надо посмотреть, как это будет выглядеть. Создали рабочую группу, посмотрим, как будет работать. Перейти-то можно, но если нам не дадут играть? Много нюансов. Надо смотреть в динамике», — сказал Иванов «СЭ».

Решение о создании совместной рабочей группы, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам, было принято на заседании исполкома РФС.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

РФС
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
УЕФА
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