Радченко заявил, что уровень игроков «Зенита» намного выше, чем у «Динамо»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оценил игру петербуржцев в матче 24-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).

«Игра получилась хорошая. «Динамо» не отсиживалось в обороне. Но «Зенит» умеет настраиваться на такие важные матчи, поэтому петербуржцы сегодня заслуженно победили, контролировали игру. «Динамо» — молодцы, старались играть в футбол, действовали на контратаках. Что-то получалось, а что-то нет, но у «Зенита» просто уровень футболистов намного выше. Малком — лучший игрок «Зенита»? Не только «Зенита», но и всего чемпионата России. Он игрок номер один», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

После 24 туров «Зенит» с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» имеет в своем активе 39 очков и занимает пятое место.