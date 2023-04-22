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22 апреля, 23:18

Радченко заявил, что уровень игроков «Зенита» намного выше, чем у «Динамо»

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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оценил игру петербуржцев в матче 24-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).

«Игра получилась хорошая. «Динамо» не отсиживалось в обороне. Но «Зенит» умеет настраиваться на такие важные матчи, поэтому петербуржцы сегодня заслуженно победили, контролировали игру. «Динамо» — молодцы, старались играть в футбол, действовали на контратаках. Что-то получалось, а что-то нет, но у «Зенита» просто уровень футболистов намного выше. Малком — лучший игрок «Зенита»? Не только «Зенита», но и всего чемпионата России. Он игрок номер один», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

После 24 туров «Зенит» с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» имеет в своем активе 39 очков и занимает пятое место.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-malkom-ne-tol-ko-luchshij-futbolist-zenita-no-i-vsego-chempionata-rossii/
Дмитрий Радченко
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